Bayer Leverkusen konnte noch nie gegen AS Monaco gewinnen

Bayer Leverkusen konnte in der Champions League bisher nicht gegen den AS Monaco gewinnen. Foto: Bernd Thissen

Bayer Leverkusen konnte keines der bisherigen vier Champions-League-Spiele gegen den AS Monaco gewinnen. Der Club aus dem Fürstentum siegte in drei der vier Begegnungen, der Fußball-Bundesligist erreichte ein Remis.

Der Werksclub tritt am Dienstag in der Gruppe E der Champions League zum fünften Duell bei den Monegassen an.