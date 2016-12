Chance für Rebbe - Assistent muss VfL-Kader umbauen

Wolfsburg (dpa) - Olaf Rebbe steht beim VfL Wolfsburg möglicherweise vor einer Mammutaufgabe. Olaf wer?

Der 38 Jahre alte Nobody ist der Mann, der bis auf weiteres den vom bisherigen Wolfsburger Sportchef Klaus Allofs glücklos zusammen gestellten Kader in der Winter-Transferperiode fit machen soll für den harten Abstiegskampf. Seinen ersten Transfer - noch von Allofs initiiert - machte er sogleich am Mittwoch fix: Von Ajax Amsterdam kommt im Winter der 20 Jahre alte niederländische Nationalspieler Riechedly Bazoer für zwölf Millionen Euro.