FC Bayern verlängert Vertrag mit Lewandowski bis 2021

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit hat Stürmerstar Robert Lewandowski seinen Vertrag beim FC Bayern vorzeitig um zwei Jahre bis 2021 verlängert und dem Rekordmeister Planungssicherheit bis ins neue Fußball-Jahrzehnt hinein beschert.

Für die frohe Botschaft schlüpfte Lewandowski in Hemd und Jacket samt Einstecktuch: «Dieser Verein gibt mir alles, was ich brauche, um meine Träume wahr werden zu lassen», twitterte der Pole euphorisch. Ganz profan dürfte der 28-Jährige mit seinem neuen Multi-Millionen-Kontrakt zu Topverdiener Thomas Müller aufschließen. Für die Bayern ist das Happy End der wochenlangen Verhandlungen auch ein scharfes Signal an die europäische Konkurrenz.