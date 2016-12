Allofs bestätigt: «Hören uns Angebote für Draxler an»

Julian Draxler wurde aus dem Wolfsburger Kader gestrichen. Foto: Julian Stratenschulte Julian Draxler wurde aus dem Wolfsburger Kader gestrichen. Foto: Julian Stratenschulte

Wolfsburg (dpa) - Wolfsburgs Sportchef Klaus Allofs hat im Fall des wechselwilligen Julian Draxler Verhandlungsbereitschaft im Winter signalisiert. «Wenn es ein Angebot gibt, hören wir uns das auf jeden Fall an», sagte Allofs am Freitagabend bei Sky Sport News HD. Laut Medienangaben schwebt dem VfL Wolfsburg eine Ablöse von rund 35 Millionen Euro vor. Ähnlich viel hatte der Tabellen-15. vor anderthalb Jahren für den Fußball-Weltmeister bezahlt.

Seit Wochen steckt der 23-Jährige indes im Formtief. In dieser Saison war Draxler bislang noch an keinem Tor beteiligt. Zuletzt hatte er bekräftigt, im Winter wechseln zu wollen. Diesen Wunsch hatte der VfL im Sommer noch vehement abgelehnt. Nachdem Draxler am vergangenen Wochenende von den eigenen Fans ausgepfiffen worden war, strich Trainer Valérien Ismaël Draxler für den Kader für das Spiel am Samstag bei Bayern München.

