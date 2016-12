Schalke - Leverkusen Quoten, Wetten und Aufstellung am Sonntag

FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen lautet eines der Spitzenspiele des 14. Spieltags in der Bundesliga. Die Quoten zu den Sportwetten bei Schalke gegen Leverkusen sehen die Hausherren gegenüber den Rheinländern minimal im Vorteil. Für Leverkusen geht es darum, mit einem Sieg zumindest den Anschluss an die obere Tabellenregion zu halten, während die Schalker nach dem Ausrutscher gegen Leipzig die Serie fortsetzen und ebenfalls aufschließen wollen. FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen lautet eines der Spitzenspiele des 14. Spieltags in der Bundesliga. Die Quoten zu den Sportwetten bei Schalke gegen Leverkusen sehen die Hausherren gegenüber den Rheinländern minimal im Vorteil. Für Leverkusen geht es darum, mit einem Sieg zumindest den Anschluss an die obere Tabellenregion zu halten, während die Schalker nach dem Ausrutscher gegen Leipzig die Serie fortsetzen und ebenfalls aufschließen wollen.

Wenn man sich nur die Namen anschaut, findet das Spitzenspiel am kommenden Wochenende am Sonntag in Gelsenkirchen statt. Die Schalker treffen auf die Leverkusener. In der Tabelle sind beide aber derzeit nur die Verfolger auf die Spitzengruppe, denn beide liegen mit jeweils 17 Punkten noch nicht einmal auf einem Europa-League-Platz. Die Voraussetzungen sind dennoch unterschiedlich, denn die Knappen befinden sich schon seit Wochen in Topform, während die Werkself einfach nicht nachhaltig in die Gänge kommt. Jetzt kommt bei Bayer auch noch Verletzungspech hinzu, denn in der Offensive muss man auf Kampl, Volland und Mehmedi verzichten. Trainer Roger Schmidt hat zwar einige Alternativen, dennoch bedeuten die Ausfälle einen großen Qualitätsverlust im Kader. Fakt ist, dass die Werkself schon wieder seit 4 Pflichtspielen auf einen Sieg wartet. Ein Dreier auf Schalke wäre nun kurz vor dem Jahreswechsel ein wichtiges Zeichen um auch die Fans wieder komplett auf die eigene Seite zu bekommen. Die Schalker waren nach dem verkorksten Saisonstart zuletzt eine halbe Ewigkeit ungeschlagen. Nach dem Remis im Derby gegen Dortmund gelangen gleich 5 Siege in Folge, doch dann folgte am letzten Wochenende das Spiel gegen Leipzig und die Schwalbe des Jahres von Timo Werner, die letztendlich wohl maßgeblichen Anteil an der Pleite der Knappen hatte. Alle haben sich den einen oder anderen Tag aufgeregt, doch nun wurde der Fokus in Gelsenkirchen wieder auf die nächsten Aufgaben gelegt. Gegen Leverkusen will man nun da weitermachen, wo man vor der Partie gegen Red Bull aufgehört hat. Die Quoten der Buchmacher sehen die Schalker jedenfalls leicht in der Favoritenrolle.

Vorschau zur Aufstellung Schalke - Leverkusen

Voraussichtliche Startelf FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen

FC Schalke 04 (Trainer: Weinzierl):

FC Schalke 04 (Trainer: Weinzierl):

Fährmann – Höwedes, Naldo, Nastasic – Geis, Schöpf, Goretzka, Bentaleb, Kolasinac – M. Meyer – Choupo-Moting

Bayer Leverkusen (Trainer: Schmidt):

Leno – Henrichs, Jedvaj, Dragovic, Wendell – Aranguiz, Baumgartlinger – Havertz, Calhanoglu – Brandt - Chicharito

Anstoß am 11.12.16 um 17:30 Uhr (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)

Bei den Schalkern wird Fährmann den Kasten hüten. Davor bilden wieder Höwedes, Naldo und Nastasic die Dreierkette, die aus dem Mittelfeld heraus noch von Kolasinac oder Bentaleb unterstüzt werden kann. Auch Geis, Schöpf und Goretzka spielen in der Zentrale, während die Offensive aus Meyer und Choupo-Moting bestehen wird. Bei den Leverkusenern steht wie immer Leno im Tor. Davor bilden Henrichs, Jedvaj, Dragovic und Wendell die defensive Viererkette. Aranguiz spielt neben Baumgartlinger im zentralen Mittelfeld und soll dort Räume schaffen, die dann von der Offensive rund um Havertz, Calhanoglu, Brandt und Chicharito genutzt werden sollen.

Quoten FC Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen

Quotenvergleich Schalke - Leverkusen: Anbieter Sieg Schalke Remis Sieg Leverkusen Bonus tipico 2,35 3,40 3,00 100 EUR bet365 2,30 3,30 3,20 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Leverkusener mit einer Siegquote von 3.00 leicht in der Rolle der Underdogs. Die Hausherren sind mit einer Wettquote von 2.35 der Favorit in den eigenen vier Wänden. Ein Remis wird derweil mit einer Quote von 3.40 gelistet. Die genauen Tippquoten gibt es nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.