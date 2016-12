Köln vs. Dortmund Wetten, Quoten und Aufstellung

1. FC Köln vs. Borussia Dortmund lautet eines der Spitzenspiele an diesem Wochenende in der Bundesliga. Die Quoten zu Köln gegen Dortmund sehen die Hausherren gegenüber den Schwarz-Gelben klar im Nachteil. Beide sind aktuell Tabellennachbarn, wobei die Kölner wohl schon mit einem Punkt zufrieden wären, während die Dortmunder unbedingt einen Sieg brauchen, um weiter oben dran zu bleiben. 1. FC Köln vs. Borussia Dortmund lautet eines der Spitzenspiele an diesem Wochenende in der Bundesliga. Die Quoten zu Köln gegen Dortmund sehen die Hausherren gegenüber den Schwarz-Gelben klar im Nachteil. Beide sind aktuell Tabellennachbarn, wobei die Kölner wohl schon mit einem Punkt zufrieden wären, während die Dortmunder unbedingt einen Sieg brauchen, um weiter oben dran zu bleiben.

Auch die Dortmunder sind nach ihrem Erfolg in der Champions League beim Remis gegen Real Madrid wieder in der Liga gefragt. In einem echten Spitzenspiel geht es beim 1. FC Köln zur Sache. Beide liegen aktuell in der Tabelle nebeneinander, was man vor der Saison so wohl nicht erwarten konnte. Die Kölner haben einen furiosen Saisonstart hingelegt, auch wenn man nun in den letzten Wochen wieder etwas abgebaut hat. Mit 22 Punkten liegt der FC momentan auf dem 7. Platz, doch aus den letzten 4 Spielen gab es nur einen einzigen Sieg. Gegen Dortmund soll nun wenn möglich der nächste Coup gelingen und mit Modeste hat man einen Stürmer in den eigenen Reihen, dem man durchaus zutrauen könnte, dass er den BVB fast im Alleingang nach Hause schickt. Fakt ist aber, dass die Dortmunder mit Aubameyang einen Stoßstürmer auf dem Platz haben, der aktuell noch öfter trifft als der Franzose. Der BVB ist nur 2 Punkte vor den Geißböcken und muss das Spiel unbedingt gewinnen, da man sonst schon mit einem Rückstand auf den Tabellenführer Leipzig von 12 Punkten rechnen müsste und auch die Bayern wäre aller Voraussicht nach nicht mehr in direkter Schlagdistanz. Das Selbstbewusstsein dürfte bei den Gästen derweil stimmen, denn durch das Remis in der Königsklasse gegen Real unter der Woche konnte sich die Elf von Trainer Thomas Tuchel den Gruppensieg und damit den Einzug ins Achtelfinale klarmachen. In der Liga läuft man den eigenen Ansprüchen noch etwas hinterher, doch das soll sich bestenfalls schon bis zur Winterpause wieder ändern.

Vorschau zur Aufstellung Köln - Dortmund

Voraussichtliche Startelf 1. FC Köln - Borussia Dortmund

1. FC Köln (Trainer: Stöger):

Kessler - Sörensen, Mavraj, Heintz - Olkowski, Rausch - Höger, J. Hector - Jojic - Osako, Modeste Kessler - Sörensen, Mavraj, Heintz - Olkowski, Rausch - Höger, J. Hector - Jojic - Osako, Modeste Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Weidenfeller - Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer - Weigl - M. Götze, Castro - Dembelé, Reus - Aubameyang

Anstoß am 10.12.16 um 15:30 Uhr (Rhein-Energie-Stadion, Köln)

Bei den Dortmundern wird wieder Weidenfeller zwischen den Pfosten stehen. Davor bilden Piszczek, Sokratis, Ginter und Schmelzer die Viererkette. Weigl und Castro bilden zusammen die Doppelsechs, während die Offensive neben Stoßstürmer Aubameyang aus Reus, Dembelé und Götze bestehen wird. Bei den Kölnern vertritt Kessler weiter den verletzten Horn. Davor spielen Sörensen, Mavraj, Heintz und Hector in der Abwehr. Das Mittelfeld wird von Olkowski, Rausch, Höger und Jojic gebildet, während vorne Osako und natürlich Modeste für die nötigen Treffer sorgen sollen.

Quoten 1. FC Köln vs. Borussia Dortmund

Quotenvergleich Köln - Dortmund: Anbieter Sieg Köln Remis Sieg Dortmund Bonus tipico 5,20 4,20 1,62 100 EUR bet365 5,50 4,33 1,57 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Kölner mit einer Quote von 5.50 trotz des Heimspiels in der Rolle des Außenseiters. Die Dortmunder sind mit einer Siegquote von 1.62 wie meist der Favorit, während ein Remis mit einer Wettquote von 4.20 gehandelt wird. Die genauen Tippquoten gibt es nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.