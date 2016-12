Bayern vs. Wolfsburg Aufstellung und Wettquoten am 14. Spieltag

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg lautet eines der Spitzenspiele am 14. Spieltag in der Bundesliga. Die Wettquoten zu Bayern gegen Wolfsburg sehen die Hausherren gegenüber den Niedersachsen bei den Wetten klar im Vorteil. Für Wolfsburg geht es darum, mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck nach Wolfsburg zurückzureisen, während die Bayern weiter den Anschluss an RB Leipzig halten und bestenfalls vorbeiziehen wollen. FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg lautet eines der Spitzenspiele am 14. Spieltag in der Bundesliga. Die Wettquoten zu Bayern gegen Wolfsburg sehen die Hausherren gegenüber den Niedersachsen bei den Wetten klar im Vorteil. Für Wolfsburg geht es darum, mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck nach Wolfsburg zurückzureisen, während die Bayern weiter den Anschluss an RB Leipzig halten und bestenfalls vorbeiziehen wollen.

Auch die Bayern sind am Wochenende wieder aktiv. Es geht vor heimischer Kulisse gegen den VfL Wolfsburg. Die Gäste konnten dem Rekordmeister in der Vergangenheit immer wieder schmerzliche Niederlagen zufügen, doch aktuell kann man eher nicht davon ausgehen, dass die Wölfe in München ein Feuerwerk abbrennen werden. Bei den Niedersachsen ist die Luft am brennen. In der Liga liegt man mit 10 Punkten nur knapp über dem Strich, allerdings deutet die Form darauf hin, dass die Fahrt weiter bergab geht. Aus den letzten 10 Pflichtspielen gab es nur zwei schlappe Siege. Am letzten Wochenende sah es gegen Berlin lange nach einem Sieg gegen Berlin aus, doch in letzter Minute sorgten individuelle Fehler wieder einmal für eine Niederlage. Gegen die Bayern wäre man nun wohl schon mit einem Punkt zufrieden, auch wenn dieser in der Tabelle nicht zu einem entscheidenden Schritt nach vorne verhelfen würde. Die Bayern konnten zuletzt nach einer kleinen Schwächephase mit 3 Spielen ohne Sieg wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Gegen Leverkusen und Mainz konnte man Siege feiern, allerdings merkt man der Elf von Trainer Ancelotti auch an, dass sie vom Leistungsniveau her noch nicht auf dem Level sind, mit dem man die Champions League gewinnen kann. Auch in der Meisterschaft hat man mit RB Leipzig etwas unerwartet einen harten Konkurrenten, der aktuell auf 3 Punkte davongeeilt ist. Die Bayern haben aber noch das bessere Torverhältnis und könnten folglich bei einer Niederlage der roten Bullen wieder den Platz an der Sonne erobern. Die Quoten gehen derweil wie es zu erwarten war von einem Sieg der Hausherren aus.

Vorschau zur Aufstellung Bayern - Wolfsburg

Voraussichtliche Startelf FC Bayern München - VfL Wolfsburg

FC Bayern München (Trainer: Ancelotti):

Neuer – Kimmich, Martinez, Hummels, Alaba – Lahm, Thiago – Müller – Robben, Ribery - Lewandowski

Benaglio – Knoche, Bruma, Rodriguez, Gerhardt – Guilavogui, Caligiuri, Gustavo, Arnold – Mayoral - Gomez

Anstoß am 10.12.16 um 15:30 Uhr (Allianz-Arena, München)

Bei den Bayern wird Neuer wie gewohnt den Kasten hüten. Kimmich, Martinez, Hummels und Alaba bilden zusammen die Verteidigung, während die Doppelsechs von Lahm und Thiago bedient wird. Müller wird wieder auf der Zehn zum Einsatz kommen und damit Räume reißen, die dann von Robben, Ribery und Lewandowski im Sturm genutzt werden sollen. Bei den Wolfsburgern wird Benaglio im Tor wohl einen arbeitsreichen Tag bekommen. Davor kommt alles auf die Abwehr an, die aus Knoche, Bruma, Rodriguez und Gerhardt bestehen wird. Guilavogui und Gustavo spielen im zentralen Mittelfeld und hoffen, dass Caligiuri, Arnold, Mayoral und Gomez für den einen oder anderen Treffer sorgen können.

Quoten FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg

Quotenvergleich Bayern - Wolfsburg: Anbieter Sieg Bayern Remis Sieg Wolfsburg Bonus tipico 1,15 8,00 18,00 100 EUR bet365 1,16 7,50 17,00 100 EUR

Die Buchmacher gehen mit einer Siegquote von 1.15 davon aus, dass die Bayern das Spiel gewinnen werden. Die Wolfsburger sind mit einer Wettquote von 18.00 der klare Außenseiter. Ein Unentschieden wird derweil mit einer Quote von 8.00 gehandelt. Die genauen Quoten zu Bayern gegen Wolfsburg folgen nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.