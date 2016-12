FC Bayern ohne Hummels gegen Wolfsburg

Bayern-Star Mats Hummels leidet noch an einem Magen-Darm-Infekt. Foto: Ina Fassbender

Bayern München muss im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg ohne Mats Hummels antreten. Der Fußball-Nationalspieler konnte wegen eines Magen-Darm-Infektes erneut nicht trainieren.

«Er kann nicht spielen», berichtete Trainer Carlo Ancelotti. Jérôme Boateng soll ihn am Samstag (15.30 Uhr) in der Abwehr ersetzen. Der Weltmeister hatte zuletzt Schulterprobleme, die noch nicht ganz behoben seien, wie Ancelotti sagte. Eine endgültige Entscheidung über Boatengs Rückkehr werde erst am Spieltag fallen.