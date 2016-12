Boateng wieder im Bayern-Teamtraining

Jérôme Boateng ist wieder im Training. Mats Hummels ist krank. Foto: Ina Fassbender Jérôme Boateng ist wieder im Training. Mats Hummels ist krank. Foto: Ina Fassbender

Weltmeister Jérôme Boateng hat beim FC Bayern München wieder das Mannschaftstraining aufgenommen. Zwei Tage vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg konnte der zuletzt an der Schulter verletzte Abwehrspieler die gesamte Übungseinheit bestreiten, wie der deutsche Meister mitteilte. Boateng hatte zuvor im «Kicker» erklärt, mit einem Einsatz am Samstag gegen die Niedersachsen werde es «eng» werden. Pausieren musste sein Abwehrkollege Mats Hummels. Der Nationalspieler leidet nach Vereinsangaben an einem Magen-Darm-Infekt.

Wegen Schulterproblemen hatte Boateng im Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid gefehlt. Sein letztes Pflichtspiel für den FC Bayern bestritt der Fußball-Nationalspieler am 23. November beim 2:3 in der Königsklasse in Rostow. Bei der Partie in Russland hatte er eine Muskelverhärtung erlitten.

