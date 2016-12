Einsatz von Münchens Boateng gegen Wolfsburg fraglich

Ein Einsatz von Jérôme Boateng vom FC Bayern München ist auch für das Bundesligaspiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg fraglich.

«Das wird eng», sagte der 28 Jahre alte Verteidiger dem «kicker». Boateng hat Schulterprobleme. Deswegen musste er auch zuletzt im Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid passen. Sein letztes Pflichtspiel für den FC Bayern bestritt der Fußball-Nationalspieler am 23. November beim 2:3 in der «Königsklasse» in Rostow.