Gladbachs Langzeitverletzter Dominguez beendet Karriere

Fußball-Profi Alvaro Dominguez von Borussia Mönchengladbach beendet wegen anhaltender Rückenprobleme seine aktive Karriere. «Jetzt ist es keine schöne Nachricht, dass ich mit 27 Jahren Invalide bin», erklärte der Mittelfeldspieler in einem Video an die Fans des Bundesligisten, das er unter anderem auf Twitter und Facebook veröffentlichte. «Es war keine schöne Zeit für mich, ich habe alles versucht, um fit zu werden», ergänzte er.

Der spanische Abwehrspieler war Anfang September zuletzt operiert werden. Er hatte zuvor bereits seit längerem Rückenprobleme und war deshalb schon im November 2015 operiert worden. In der Saison 2015/16 bestritt er wegen seiner gesundheitlichen Probleme lediglich sechs Partien in der Bundesliga. Letztmals war er in einem Ligaspiel am 7. November 2015 beim 0:0 der Borussia gegen den FC Ingolstadt aktiv.

In Videos auf Deutsch und Spanisch bedankte sich Dominguez bei den Gladbach-Fans und den Anhängern seines Ex-Clubs Atlético Madrid für ihre Unterstützung. «Heute muss ich euch und dem Sport, der meine Leidenschaft ist, auf Wiedersehen sagen», erklärte er auf Spanisch.

