Leipzig gegen Schalke Aufstellung und Wettquoten im Topspiel

RB Leipzig vs. FC Schalke 04 lautet eines der Spitzenspiele an diesem Wochenende in der Bundesliga. Die Partie ist zugleich das Sky Topspiel am Samstag Abend. Bei den Quoten zu Leipzig gegen Schalke sind die Hausherren gegenüber den Knappen leicht im Vorteil. Der Tabellenführer aus Leipzig wäre gerne auch nach diesem Spieltag auf dem Platz an der Sonne, während die Schalker ihren Vormarsch fortsetzen wollen.

Am Samstag kommt es in der Bundesliga zum Duell zweier Teams, die sich seit geraumer Zeit in Topform befinden. Die Leipziger sind schon seit dem Saisonstart bei 100% und haben sich mittlerweile verdientermaßen an die Tabellenspitze gesetzt. Neben den Hoffenheimern sind die roten Bullen das einzige Team in der Liga, das noch keine Niederlage hinnehmen musste. 9 Siege und 3 Remis nach 12 Spielen sind eine unglaubliche Statistik und mittlerweile muss man damit rechnen, dass Leipzig bis zum Ende ein Kandidat im Rennen um die Meisterschaft bleiben wird. Sollten sie nun gegen die Schalker einen Dreier einfahren, würden sie endgültig beweisen, dass mit ihnen zu rechnen ist. Die Knappen sind aber ein Gegner, der sich aktuell mindestens auf Augenhöhe befindet. Nach dem furchtbaren Saisonstart könnte die Elf von Trainer Weinzierl schon wieder den Anschluss nach oben schaffen. Zuletzt gab es aus 10 Pflichtspielen 8 Siege und 2 Remis, was sicherlich nicht der Statistik eines 8. der Tabelle entspricht. Das Schlüsselerlebnis war die Systemänderung von einem 4-2-3-1 auf ein 3-5-2, mit dem nun alle Beteiligten deutlich besser zurecht kommen. In der Europa League sind die Gelsenkirchener ebenfalls noch gut dabei und so könnte eine schlimme Saison am Ende doch noch zu einer sehr guten Spielzeit werden. Die Buchmacher gehen derweil davon aus, dass die Leipziger das Spiel gewinnen werden und folglich weiter ungeschlagen bleiben.

Vorschau zur Aufstellung Leipzig - Schalke

Voraussichtliche Startelf RB Leipzig - FC Schalke 04

RB Leipzig (Trainer: Hasenhüttl):

RB Leipzig (Trainer: Hasenhüttl):

Gulacsi - Schmitz, Ilsanker, Orban, Halstenberg - Demme, Keita - Sabitzer, Forsberg - Ti. Werner, Y. Poulsen

FC Schalke 04 (Trainer: Weinzierl):

Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic - Geis - Schöpf, Kolasinac - Bentaleb, Goretzka - M. Meyer, Choupo-Moting

Anstoß am 03.12.16 um 18:30 Uhr (Red Bull Arena, Leipzig)

Bei den Leipzigern kommt Gulasic im Tor zum Einsatz und hofft, dass seine Viererkette rund um Schmitz, Ilsanker, Orban und Halstenberg gewohnt sicher steht. Demme und Keita schmeißen das zentrale Mittelfeld, während die Offensive aus Sabitzer, Forsberg, Werner und Poulsen bestehen wird. Bei den Schalkern hütet Fährmann den Kasten. Höwedes, Naldo, Nastasic und Kolasinac bilden die Defensive, während das breite Mittelfeld aus Schöpf, Geis, Bentaleb und Goretzka bestehen wird. Vorne verzichtet Weinzierl wieder einmal mit Meyer und Choupo-Moting auf einen klassischen Stoßstürmer.

Quoten RB Leipzig vs. FC Schalke 04

Quotenvergleich Leipzig - Schalke: Anbieter Sieg Leipzig Remis Sieg Schalke Bonus tipico 2,00 3,50 3,80 100 EUR bet365 2,00 3,30 4,00 100 EUR

Die Buchmacher gehen mit einer Wettquote von 2.00 davon aus, dass der Tabellenführer den Sieg einfahren wird. Die Schalker sind mit einer Siegquote von ca. 3.80 aber kein klarer Außenseiter. Ein Unentschieden wird derweil mit einer Quote von 3.50 gelistet. Die genauen Tippquoten gibt es im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.