Dortmund gegen Gladbach Wettquoten und Aufstellung

Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach lautet das Spitzenspiel der Samstagskonferenz an diesem Wochenende in der Bundesliga. Die Wettanbieter sehen bei den Quoten zu Dortmund gegen Gladbach die Hausherren gegenüber den Fohlen klar im Vorteil. Die Dortmunder wollen und müssen unbedingt einen Sieg einfahren, wenn man in der Tabelle nicht den Anschluss an die Tabellenspitze verlieren will. Für die Gladbacher gilt die gleiche Situation, auch wenn diese den Anschluss an die internationalen Startplätze zu verlieren drohen. Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach lautet das Spitzenspiel der Samstagskonferenz an diesem Wochenende in der Bundesliga. Die Wettanbieter sehen bei den Quoten zu Dortmund gegen Gladbach die Hausherren gegenüber den Fohlen klar im Vorteil. Die Dortmunder wollen und müssen unbedingt einen Sieg einfahren, wenn man in der Tabelle nicht den Anschluss an die Tabellenspitze verlieren will. Für die Gladbacher gilt die gleiche Situation, auch wenn diese den Anschluss an die internationalen Startplätze zu verlieren drohen.

In der Bundesliga kommt es am Samstag zu einem Spiel, das man vor der Saison noch als absolutes Spitzenspiel betitelt hätte. Diesen Ruf hat es zwar auch in diesen Tagen, allerdings muss man auch dazu sagen, dass hier zwei Kontrahenten aufeinander treffen, die beide aktuell nach ihrer Form suchen. Die Gladbacher kommen einfach nicht ins Rollen. Mit gerade einmal 13 Punkten muss man den Blick bei den Fohlen eher nach unten richten. Immerhin konnte man sich durch den 3. Platz in der Gruppenphase der Champions League für die Europa League qualifizieren, doch in der Liga muss man langsam aber sicher eine Serie starten, wenn man in dieser Saison noch in die Nähe der internationalen Startplätze kommen will. Auch der Blick auf die letzten Wochen macht den Anhängern der Gladbacher keine großen Hoffnungen. Keines der letzten 6 Spiele konnte gewonnen werden. Unter anderem gab es auch die bittere Niederlage im Derby gegen Köln und ein Remis in der Champions League gegen Manchester City. Die Aufgabe gegen Dortmund wird nun nicht leichter, allerdings ist auch der BVB in einer kleinen Krise. Platz 7 und 9 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Leipzig ist indiskutabel für die Elf von Trainer Thomas Tuchel, die man eigentlich eher in der Region des Aufsteigers vermutet hätte. Zuletzt gab es zwar 4 Siege aus 5 Spielen, allerdings ließ man in der Liga vor allem mit den vielen Unentschieden und der Niederlage gegen Frankfurt am letzten Wochenende zu viele Punkte liegen, während die Konkurrenz deutlich erfolgreicher war. Gegen Gladbach muss nun vor heimischer Kulisse dringend ein Dreier her und zumindest die Buchmacher gehen mit ihren Quoten davon aus, dass die Schwarz-Gelben dieses Etappenziel erreichen werden.

Vorschau zur Aufstellung Dortmund - Gladbach

Voraussichtliche Startelf Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Weidenfeller - Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer - Weigl - Dembelé, Castro, M. Götze, Reus - Aubameyang Weidenfeller - Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer - Weigl - Dembelé, Castro, M. Götze, Reus - Aubameyang Borussia Mönchengladbach (Trainer: Schubert):

Sommer - Elvedi, A. Christensen, Jantschke - Strobl, Kramer - Korb, Wendt - Dahoud - Stindl, Raffael

Anstoß am 03.12.16 um 15:30 Uhr (Signal-Iduna-Park, Dortmund)

Bei den Gladbachern stellt Schubert wie gewohnt Sommer in den Kasten, während Elvedi, Christensen, Jantschke und Wendt die Abwehr bilden. Strobl, Kramer und Dahoud spielen im defensive Mittelfeld, während Korb, Stindl und Raffael in der Offensive mit ihren Treffern den Auswärtsdreier perfekt machen sollen. Bei BVB vertritt Weidenfeller weiterhin Bürki im Tor. Davor bilden Piszczek, Sokratis, Bartra und Schmelzer die Viererkette vor der Doppelsechs, die aus Weigl und Castro bestehen wird. Dembelé, Götze, Reus und Aubameyang gehen weiter vorne auf Torejagd.

Quoten Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach

Quotenvergleich Dortmund - Gladbach: Anbieter Sieg Dortmund Remis Sieg Gladbach Bonus tipico 1,47 4,50 7,00 100 EUR bet365 1,50 4,50 6,50 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Gladbacher mit einer Wettquote von 7.00 in der Rolle des Außenseiters. Dortmund ist zuhause mit einer Siegquote von 1.47 der Favorit bei den Wetten. Ein Remis wird aktuell mit einer Quote von 4.50 gelistet. Die exakten Tippquoten (stand 06:50 Uhr) gibt es im Folgenden.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.