Neue Bundesliga-Saison beginnt am 18. August 2017

Die neue Saison in der Fußball-Bundesliga beginnt am 18. August 2017. Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes verabschiedete den entsprechenden Rahmenterminkalender für die Spielzeit 2017/2018. Die Zweite Liga startet bereits am 28. Juli 2017 in ihre neue Runde.

Wegen der WM in Russland fängt die Rückrunde bereits am 12. Januar 2018 an, das Unterhaus setzt seine Saison am 23. Januar 2018 fort. Der letzte Spieltag ist in der Ersten Liga für den 12. Mai 2018, in der Zweiten Liga für den 13. Mai 2018 vorgesehen.