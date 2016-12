Kovac: «Müssen jetzt keinen Hurra-Fußball spielen»

Frankfurts Trainer Niko Kovac tritt mit seinem Team in Augsburg an. Foto: Ronald Wittek

Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac hat trotz der aktuellen Erfolgsserie erneut zur Bescheidenheit gemahnt.

«Ich gehe nicht konform mit der Aussage, dass wir in diesem Spiel Favorit sind», sagte der Kroate vor der Partie des Tabellenvierten beim FC Augsburg am Sonntag (17.30 Uhr). Zuletzt hatten die Hessen sieben Pflichtspiele in Serie nicht verloren und mit einem 2:1-Erfolg gegen Vize-Meister Borussia Dortmund überrascht. «Unser Ziel sind und bleiben die 40 Punkte. Erst wenn wir die geschafft haben, werde ich eine neue Parole ausgeben. Und bis das passiert ist, werden wir keinen Gegner unterschätzen», stellte Kovac klar.