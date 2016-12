Schweigeminute für Opfer des Flugzeugabsturzes

Der deutsche Profifußball wird der Opfer des Flugzeugabsturzes in Kolumbien am Wochenende mit einer Schweigeminute und Trauerflor gedenken.

Bei allen Spielen der Ersten und Zweiten Liga sollen so «unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl» ausgedrückt werden, sagte DFL-Präsident Reinhard Rauball. Auch vor allen Partien in der Champions League und der Europa League wird in der kommenden Woche eine Schweigeminute abgehalten. «Diese Tragödie hat die Welt des Fußballs berührt», sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.