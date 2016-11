Vorstandschef Beiersdorfer: «Bei uns herrscht kein Chaos»

Der in der Kritik stehende HSV-Vorstandsvorsitzende Dietmar Beiersdorfer hat die Personalpolitik des Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga gerechtfertigt.

«Bei uns herrscht kein Chaos, auch wenn das einige Personen behaupten - vor allem diejenigen, die keinerlei Einblick in unsere tägliche Arbeit haben», sagte der 53-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in einem Interview. Er wisse, was er beim HSV bisher gemacht habe «und was ich auch weiterhin imstande bin zu leisten. Daher lasse ich meine Arbeit auch nicht auf vier Punkte im bisherigen Bundesligaverlauf reduzieren».