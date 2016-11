Hoeneß zu Lahms Zukunft: «Am liebsten» als Spieler bis 2018

Philipp Lahm hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2018. Foto: Matthias Balk Philipp Lahm hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2018. Foto: Matthias Balk

Uli Hoeneß hat sich nach den Spekulationen um die Zukunft von Philipp Lahm für eine Fortsetzung von dessen Profikarriere bis zum Vertragsende ausgesprochen. «Mir wäre am liebsten, Philipp Lahm würde seinen Vertrag als Lizenzspieler bis zum 30. Juni 2018 erfüllen», sagte der Präsident des FC Bayern München der «Sport Bild». «Er ist noch immer ein überragender Spieler, den wir auf dem Spielfeld brauchen. Derzeit können wir ihn weder als Spieler noch als Persönlichkeit ersetzen. Er ist ja nicht umsonst unser Kapitän.»

Fußball-Weltmeister Lahm unterstrich zuletzt wiederholt, dass auch ein Jahr früher als im Vertrag datiert Schluss sein könnte. «Man muss immer wieder in seinen Körper hineinfühlen», sagte er. «Es gefällt mir nicht, dass diese Diskussion in der aktuellen sportlichen Lage geführt wird. Das ist in dieser Phase nicht gut für seine wie auch die Leistung der Mannschaft», betonte Hoeneß.

Laut «Sport Bild» könnte zudem der Gladbacher Max Eberl ein Thema werden. «Die Entscheidung über den Sportdirektor-Posten fällt der Vorstand, ich werde mich da nicht einmischen», sagte Hoeneß. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte bei der Jahreshauptversammlung Personalplanungen des FC Bayern verraten. «Wir werden in sicherlich nicht allzu langer Zukunft wieder einen Sportdirektor haben», sagte Rummenigge. «Wir haben da einen im Hinterkopf, den werden wir holen, aber der muss im Moment noch Fußball spielen.»

Nationalmannschaft Tickets bei Viagogo bestellen