Stindl glaubt nicht an Abstiegskampf mit der Borussia

Lars Stindl äußerte sich trotz der schwierigen Situation bei Borussia Mönchengladbach optimistisch. Foto: Peter Powell

Lars Stindl sieht trotz der sportlichen Krise keine Gefahr, mit Borussia Mönchengladbach in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. «Wenn wir so auftreten wie zuletzt, sind wir besser als viele andere Mannschaften in der Liga und werden wieder mehr Spiele gewinnen als verlieren», sagte der Kapitän des Fußball-Bundesligisten im Interview der «Sport Bild».

Die Borussia ist in der Meisterschaft seit sieben Spielen ohne Sieg, holte aus den Partien nur drei Punkte und ist vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr) auf Rang 13 abgerutscht. Gleichwohl sieht Stindl nur wenig Anlass zur Sorge. «Die aktuelle Phase ist ganz wichtig, um sich bis zur Winterpause ein Polster anzufressen, damit wir gar nicht weiter in den Schlamassel reinrutschen und 2017 voll angreifen können.» Auch die erneute Qualifikation für die Europa League hat der 28-Jährige noch nicht abgehakt.

