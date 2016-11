Werder-Trainer Nouri klagt über mangelnde Fitness

Werder Bremens Trainer Alexander Nouri hat die körperliche Verfassung seiner Mannschaft beklagt. «Unsere Analysen zeigen, dass wir uns im Fitnessbereich weiterentwickeln müssen», sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten.

«Einerseits ging das Konzept in der Sommervorbereitung nicht so auf wie geplant, andererseits fehlt zahlreichen Spielern die Basis durch Verletzungspausen in der Vorbereitung.» Für die Winterpause formulierte der Trainer des Drittletzten das Ziel: «Im Januar müssen wir dann einen wichtigen Schritt nach vorn machen.»