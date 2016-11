Hertha BSC investiert in sportliche Zukunft

Hertha BSC hat in der vergangenen Saison deutlich mehr in seine sportliche Zukunft investiert und dabei einen Millionenverlust in Kauf genommen.

Der Personalaufwand stieg 2015/16 auf 46 Millionen Euro, das sind knapp vier Millionen mehr als in der Saison zuvor. Der Berliner Fußball-Bundesligist schloss die Saison mit einem Minus von 7,8 Millionen Euro ab.