Schalke vs. Darmstadt Aufstellung, Wetten und Wettquoten

FC Schalke 04 vs. Darmstadt 98 eines der Sonntagsspiele an diesem Wochenende in der Bundesliga. Die Quoten zu Schalke gegen Darmstadt sehen die Hausherren gegenüber den Lilien klar im Vorteil. Für Darmstadt müssen im Abstiegskampf dringend Punkte einfahren, obwohl man aktuell noch knapp über dem Strich steht. Die Schalker hingegen wollen ihre Serie fortsetzen und die Lücke nach ganz oben schließen. FC Schalke 04 vs. Darmstadt 98 eines der Sonntagsspiele an diesem Wochenende in der Bundesliga. Die Quoten zu Schalke gegen Darmstadt sehen die Hausherren gegenüber den Lilien klar im Vorteil. Für Darmstadt müssen im Abstiegskampf dringend Punkte einfahren, obwohl man aktuell noch knapp über dem Strich steht. Die Schalker hingegen wollen ihre Serie fortsetzen und die Lücke nach ganz oben schließen.

Nach spannenden Spielen am Samstag gibt es auch am Sonntag noch zwei wichtige Spiele in der Liga. Unter anderem sind die Schalker gegen die Darmstädter aktiv. Auf dem Papier eine klare Sache und so wollen es die Hausherren auch gestalten. Die Schalker haben den Saisonstart mit Anlauf in den Sand gesetzt, konnten sich dann aber rechtzeitig fangen und sind nun im Begriff durch eine lange Serie noch vor der Winterpause den Anschluss an das obere Tabellendrittel zu schaffen. In der Europa League konnte man sich bereits souverän für die nächste Runde qualifizieren und auch das nötige Selbstvertrauen tanken, um in der Liga zu bestehen. Derzeit haben die Knappen nur 14 Punkte auf dem Konto, allerdings haben sie in den letzten 10 Spielen 8 Siege und 2 Remis eingefahren, was eindeutig zeigt, auf welchem Weg sich die Elf von Trainer Markus Weinzierl befindet. Die Knappen haben ein System gefunden, das offensichtlich gut zum Kader passt und nun soll ein klarer Sieg gegen die Darmstädter folgen, mit dem man bestenfalls schon auf den 8. Platz vorrücken könnte. Ein ganz anderes Bild zeigt sich in Darmstadt. Vor der Saison war schon klar, dass man wohl wieder bis zum Ende um den Klassenerhalt zittern muss. Derzeit liegt man mit 8 Punkten nur knapp vor dem Relegationsplatz. Von einem Sieg kann man allerdings nicht wirklich ausgehen, wenn man sich die Statistik anschaut. Aus den letzten 10 Spielen konnten die Lilien nur einen schlappen Sieg und zwei Unentschieden einfahren, was selbst für einen schlechteren Bundesliga-Club eine unbefriedigende Ausbeute ist. Inklusive dem DFB- Pokal-Spiel gegen Astoria Waldorf gab es zuletzt 4 Niederlagen in Serie. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten derweil davon aus, dass beide Teams ihre aktuelle Serie weiter fortsetzen werden, auch wenn dies die Gäste sicherlich nicht freuen würde.

Vorschau zur Aufstellung Schalke - Darmstadt

Voraussichtliche Startelf FC Schalke 04 - Darmstadt 98

FC Schalke 04 (Trainer: Weinzierl):

Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic - Geis - Schöpf, Kolasinac - Goretzka, Bentaleb - M. Meyer - Choupo-Moting Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic - Geis - Schöpf, Kolasinac - Goretzka, Bentaleb - M. Meyer - Choupo-Moting Darmstadt 98 (Trainer: Meier):

Esser - Jungwirth, Milosevic, Sulu, Guwara - Niemeyer, Gondorf - Heller, Vrancic, Ben-Hatira - Colak

Anstoß am 27.11.16 um 15:30 Uhr (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)

Bei den Schalkern steht wie gewohnt Fährmann zwischen den Pfosten. Höwedes, Naldo und Nastasic bilden eine defensive Dreierkette, während das Mittelfeld mit Geis, Schöpf, Kolasinac, Bentaleb und Goretzka sehr breit aufgestellt ist. Im Sturm bietet Weinzierl mit Meyer und Choupo-Moting keinen klassischen Stoßstürmer auf. Bei den Darmstädtern soll Esser seinen Kasten möglichst sauber halten. Jungwirth, Milosevic, Sulu und Guwara spielen in der Verteidigung und werden dabei noch aus dem Mittelfeld heraus von Niemeyer, Gondorf und Heller unterstützt. Vorne sollen Vrancic, Ben-Hatira und Colak für gefährliche Konter sorgen.

Quoten FC Schalke 04 vs. Darmstadt 98

Quotenvergleich Schalke - Darmstadt: Anbieter Sieg Schalke Remis Sieg Darmstadt Bonus tipico 1,35 5,00 9,00 100 EUR bet365 1,33 5,00 10,00 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Schalker mit einer Siegquote von 1.35 klar in der Favoritenrolle. Die Gäste sind wie so oft mit einer Quote von 9.00 in der Außenseiterrolle. Ein Remis wird derweil mit einer Wettquote von 5.00 gehandelt. Die genauen Quoten gibt es im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.