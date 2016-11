HSV gegen Bremen Aufstellung, Tippquoten und Wetten zum Nordderby

Hamburger SV vs. Werder Bremen lautet das große Derby an diesem Spieltag in der Bundesliga. Die Wettquoten zum Nordderby Hamburg gegen Bremen sehen die Hausherren gegenüber den Grün-Weißen leicht im Vorteil. Beide brauchen dringend einen Sieg, um sich im Tabellenkeller etwas Luft zu verschaffen, wobei die Hamburger mit nur 3 Punkten noch einen Schritt tiefer in der Krise stehen. Hamburger SV vs. Werder Bremen lautet das große Derby an diesem Spieltag in der Bundesliga. Die Wettquoten zum Nordderby Hamburg gegen Bremen sehen die Hausherren gegenüber den Grün-Weißen leicht im Vorteil. Beide brauchen dringend einen Sieg, um sich im Tabellenkeller etwas Luft zu verschaffen, wobei die Hamburger mit nur 3 Punkten noch einen Schritt tiefer in der Krise stehen.

Am Samstag kommt es in der Liga zum großen Nordderby zwischen den Hamburger SV und den Bremern. Beide stecken mehr oder weniger seit Jahren in der Krise und schaffen es nicht nachhaltig aus dem Tabellenkeller heraus. Auch vor dieser Partie sind beide noch im Abstiegskampf, auch wenn die Bremer deutlich besser positioniert sind, als die Hausherren. Die Hamburger liegen mit sagenhaften 3 Punkten am Tabellenende und haben damit schon 5 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Zuletzt konnte man immerhin gegen Hoffenheim einen Punkt erkämpfen, doch in der aktuellen Situation helfen eigentlich nur Siege. Nicht auszudenken, wie die Stimmung ausfallen dürfte, wenn man nun auch noch vor heimischer Kulisse gegen den Erzrivalen verlieren würde. Die Bremer sind alles andere als in ruhigen Gewässern unterwegs. Mit 7 Punkten liegen die Grün-Weißen auf dem Relegationsplatz. Auch unter dem neuen Trainer Alexander Nouri will es noch nicht richtig laufen. So gingen die letzten 4 Spiele allesamt verloren. Vor dem wichtigen Derby kann man aber immerhin auf eine Rückkehr der Leistungsträger Claudio Pizarro und Max Kruse hoffen, die zumindest wieder im Kader stehen werden. Fakt ist, dass der Verlierer dieses Spiels noch tiefer in die Krise rutschen wird. Bisher konnten sich beide immer wieder retten, doch vor allem bei den Hamburgern kommt man nach den bisherigen Spielen zum Gedanken, dass es in dieser Saison nicht reichen wird. Sollten sie nun mit einem Sieg aber eine kleine Serie einleiten, könnte man in wenigen Wochen schon wieder anders denken. Die Quoten der Buchmacher sehen die Hausherren immerhin leicht im Vorteil.

Vorschau zur Aufstellung Hamburg - Bremen

Voraussichtliche Startelf Hamburger SV - Werder Bremen

Hamburger SV (Trainer: Gisdol):

Mathenia - Diekmeier, Djourou, Jung, Douglas Santos - G. Sakai, Ostrzolek - N. Müller, Holtby, Kostic - Gregoritsch Mathenia - Diekmeier, Djourou, Jung, Douglas Santos - G. Sakai, Ostrzolek - N. Müller, Holtby, Kostic - Gregoritsch Werder Bremen (Trainer: Nouri):

Drobny - Gebre Selassie, L. Sané, Moisander, S. Garcia - Fritz, Grillitsch - Bartels, Junuzovic, Gnabry - M. Kruse

Anstoß am 26.11.16 um 15:30 Uhr (Volksparkstadion, Hamburg)

Bei den Bremern steht Drobny gegen seinen ehemaligen Klub zwischen den Pfosten. Davor bilden Gebre Selassie, Sané, Moisander und Garcia die Viererkette. Fritz und Grillitsch bilden zusammen das zentrale Mittelfeld und schaffen damit Räume für die Offensive, die aus Bartels, Junuzovic, Gnabry und Max Kruse bestehen wird. Bei den Hamburgern vertritt Mathenia weiter den verletzten Adler im Tor. Diekmeier, Djourou, Jung und Santos spielen in der Abwehr und werden dabei von Sakau und Ostrzolek noch aus dem Mittelfeld heraus unterstützt. Müller, Holtby und Kostic bilden derweil die Offensivfront hinter dem einzigen Stürmer Gregoritsch.

Quoten Hamburger SV vs. Werder Bremen

Quotenvergleich Hamburg - Bremen: Anbieter Sieg Hamburg Remis Sieg Bremen Bonus tipico 2,40 3,50 2,90 100 EUR bet365 2,37 3,40 3,00 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Hamburger bei den Wetten zum Nordderby mit einer Siegquote von 2.40 leicht in der Favoritenrolle, während die Bremer mit einer Wettquote von knapp 3.00 aber alles andere als ein klarer Underdog sind. Ein Remis wird derweil mit einer Quote von 3.50 gelistet. Die genauen Tippquoten gibt es nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.