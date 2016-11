Frankfurt vs. Dortmund Quoten, Wetten und Aufstellung

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund lautet eines der Spitzenspiele an diesem Wochenende in der Liga. Die Quoten zu Frankfurt gegen Dortmund sehen die Hausherren gegenüber den Schwarz-Gelben klar im Nachteil. Beide befinden sich aktuell von den Punkten her auf einer Höhe. Die Dortmunder wollen die Lücke zu den Bayern schließen während die Frankfurter wohl schon mit einem Punkt zufrieden wären. Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund lautet eines der Spitzenspiele an diesem Wochenende in der Liga. Die Quoten zu Frankfurt gegen Dortmund sehen die Hausherren gegenüber den Schwarz-Gelben klar im Nachteil. Beide befinden sich aktuell von den Punkten her auf einer Höhe. Die Dortmunder wollen die Lücke zu den Bayern schließen während die Frankfurter wohl schon mit einem Punkt zufrieden wären.

Auch die Dortmunder sind nach ihrem Auftritt in der Champions League am Wochenende wieder in der Liga aktiv. Es geht auswärts gegen das Überraschungsteam aus Frankfurt, welches sich momentan mit 21 Punkten mit dem BVB auf Augenhöhe befindet, was vor der Saison wohl niemand vermutet hätte. Man kann hier also durchaus von einem Spitzenspiel reden, auch wenn die Buchmacher die Dortmunder natürlich wie gewohnt in der Favoritenrolle sehen. Die Frankfurter sind in der letzten Saison in der Relegation dem Abstieg nur knapp entkommen und schicken sich nun an, im Kampf um die europäischen Plätze mitzumischen. Trainer Kovac und seine Schützlinge sind seit nunmehr 6 Pflichtspielen ungeschlagen und darunter war unter anderem auch das Remis gegen die Bayern sowie ein Sieg über die ebenfalls starken Kölner. Gegen die Dortmunder wollen die Hessen nun für die nächste Überraschung sorgen. Der BVB hingegen hat in den letzten Wochen ein paar Remis zu viel eingefahren und drohte schon den Anschluss an die Bayern komplett zu verlieren, doch dann konnte man den FCB im direkten Duell schlagen und konnte somit bis auf 3 Punkte an die Süddeutschen heranrücken. Mit einem deutlichen Sieg über Frankfurt könnte man zumindest kurzzeitig an den Bayern vorbeiziehen, die erst am Abend gegen Bayer Leverkusen gefordert sind. Warmgeschossen haben die Gäste sich unter der Woche beim Heimspiel gegen Legia Warschau. 8 Tore brachten Reus und Co. zustande, allerdings ist auch den Frankfurtern nicht verborgen geblieben, dass die Dortmunder auch stolze 4 Gegentore zugelassen haben.

Vorschau zur Aufstellung Frankfurt - Dortmund

Voraussichtliche Startelf Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt (Trainer: Kovac):

Hradecky - M. Hector, Abraham, Vallejo - Chandler, Hasebe, Huszti, Oczipka - Fabian, Gacinovic - Meier Hradecky - M. Hector, Abraham, Vallejo - Chandler, Hasebe, Huszti, Oczipka - Fabian, Gacinovic - Meier Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Weidenfeller - Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer - Weigl - Dembelé, Castro, M. Götze, Schürrle - Aubameyang

Anstoß am 26.11.16 um 15:30 Uhr (Commerzbank-Arena, Frankfurt)

Bei den Hausherren wird Hradecky zwischen den Pfosten stehen und hoffen, dass seine Abwehr rund um Hector, Abraham, Vallejo und Chandler einen möglichst guten Tag erwischt. Hasebe, Huszti und Oczipka bilden das zentrale Mittelfeld und schaffen dort Räume für die Offensive, die aus Fabian, Gacinovic und Meier bestehen wird. Bei den Dortmundern vertritt Weidenfeller Bürki wie schon in der Champions League im Tor. Piszczek, Sokratis, Ginter und Schmelzer spielen in der Viererkette. Weigl und Castro haben ihre Plätze auf der Doppelsechs sicher, während vorne Dembelé, Götze, Schürrle und Aubameyang zum Einsatz kommen werden.

Quoten Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund

Quotenvergleich Frankfurt - Dortmund: Anbieter Sieg Frankfurt Remis Sieg Dortmund Bonus tipico 4,70 4,20 1,67 100 EUR bet365 4,75 4,20 1,65 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Dortmunder bei den Wetten mit einer Wettquote von 1.67 in der Favoritenrolle. Die Frankfurter sind trotz des Heimspiels mit einer Quote von etwas unter 5.00 eher in der Rolle des Underdogs. Ein Remis wird derweil mit einer Wettquote von 4.20 gelistet. Die genauen Tippquoten zu Frankfurt gegen Dortmund gibt es nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.