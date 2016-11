Bayern vs. Leverkusen Aufstellung, Wetten und Wettquoten zum Topspiel

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen lautet das absolute Topspiel an diesem Wochenende in der Bundesliga. Die Quoten zu den Wetten bei Bayern gegen Leverkusen sehen die Hausherren trotz zweier Niederlagen in Serie gegenüber den Rheinländern klar im Vorteil. Die Münchner wollen einer herannahenden Krise mit einem Dreier entgegenwirken, während Bayer weiter punkten muss, um den verkorksten Saisonstart zu kompensieren. FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen lautet das absolute Topspiel an diesem Wochenende in der Bundesliga. Die Quoten zu den Wetten bei Bayern gegen Leverkusen sehen die Hausherren trotz zweier Niederlagen in Serie gegenüber den Rheinländern klar im Vorteil. Die Münchner wollen einer herannahenden Krise mit einem Dreier entgegenwirken, während Bayer weiter punkten muss, um den verkorksten Saisonstart zu kompensieren.

An diesem Spieltag haben wir einige Spitzenspiele zu bewundern unter anderem kommt es zum Nordderby zwischen Hamburg und Bremen, die Dortmunder treffen auf die Frankfurter, doch von der individuellen Klasse her kommt es erst am Samstag ab 18.30 Uhr zum Kracher. Die Leverkusener sind bei den Bayern zu Gast. Ein namhaftes Duell, auch wenn beide derzeit nicht in Form sind. Die Leverkusener sind in dieser Saison noch überhaupt nicht dauerhaft ins Rollen gekommen. Mit 16 Punkten ist man zwar noch nicht komplett abgeschlagen, allerdings konnte man aus den letzten 9 Pflichtspielen nur 3 Siege einfahren. So muss man fast schon sagen, dass ein Sieg in München Pflicht ist, wenn man oben dranbleiben möchte, doch bei dieser Formulierung erkennt man schon die Lage der Rheinländer, die die Punkte bisher bei vermeintlich leichteren Spielen wie gegen Bremen und Hoffenheim liegengelassen haben. Unter der Woche gelang auch die Generalprobe nicht, auch wenn man am Ende mit einem Unentschieden in der Königsklasse gegen ZSKA Moskau leben kann. Die Bayern stehen in der Tabelle derweil nur auf dem 2. Platz. Durch den Sieg der Leipziger am Freitag gegen Freiburg haben die Münchner 6 Punkte Rückstand auf den Aufsteiger. Ohnehin hat man in den letzten Wochen nicht den Eindruck, dass der Rekordmeister in der Lage ist, in dieser Phase der Saison die meisten Spiele ohne große Probleme zu gewinnen. In der Liga gab es zuletzt ein Remis gegen Hoffenheim und eine Niederlage gegen Dortmund und dann folgte unter der Woche auch noch die bittere Pleite in der Champions League gegen Rostow, durch die man nun keine Chance mehr auf den Gruppensieg hat. Gegen Leverkusen muss nun dringend ein Sieg her, um auch die eigenen Fans wieder zu besänftigen. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten wie gewohnt von einem Erfolg der Bayern aus.

Vorschau zur Aufstellung Bayern - Leverkusen

Voraussichtliche Startelf FC Bayern München - Bayer Leverkusen

FC Bayern München (Trainer: Ancelotti):

Neuer - Lahm, Javi Martinez, Hummels, Alaba - Xabi Alonso - Kimmich, Thiago - T. Müller, F. Ribery - Lewandowski Neuer - Lahm, Javi Martinez, Hummels, Alaba - Xabi Alonso - Kimmich, Thiago - T. Müller, F. Ribery - Lewandowski Bayer Leverkusen (Trainer: Schmidt):

Leno - Henrichs, Tah, Toprak, Wendell - Kampl, Aranguiz - Calhanoglu, Brandt - Chicharito, Volland

Anstoß am 26.11.16 um 18:30 Uhr (Allianz-Arena, München)

Bei den Bayern hütet Manuel Neuer wieder den Kasten. Lahm, Martinez, Hummels und Alaba bilden derweil die defensive Viererkette. Im Mittelfeld kommt Alonso neben Thiago zum Einsatz, während die Offensivabteilung aus Kimmich, Müller, Ribery und Lewandowski bestehen wird. Bei den Leverkusenern steht wie gewohnt Leno zwischen den Pfosten. Davor spielen Henrichs, Tah, Toprak und Wendell in der Abwehr. Kampl und Aranguiz schmeißen den Laden im zentralen Mittelfeld und schaffen damit Räume für die Offensive, die aus Calhanoglu, Brandt, Chicharito und Volland bestehen wird.

Quoten FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen

Quotenvergleich Bayern - Leverkusen: Anbieter Sieg Bayern Remis Sieg Leverkusen Bonus tipico 1,30 5,50 10,00 100 EUR bet365 1,30 5,75 9,50 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Bayern mit einer Siegquote von 1.30 wie gewohnt in der Favoritenrolle. Leverkusen ist mit einer Wettquote von 10.00 der klare Außenseiter, wäre aber ggf. schon mit einem Remis zufrieden, welches aktuell mit einer Quote von 5.50 gelistet wird. Die exakten Zahlen zu den Wetten folgen im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.