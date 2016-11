Streich warnt nach dritter Pleite in Folge

Christian Streich fürchtet nach der dritten Bundesliga-Niederlage in Serie schwere Zeiten für den SC Freiburg.

Nach dem 1:4 gegen Tabellenführer RB Leipzig sagte er am Freitagabend: «Jetzt spielst du in Leverkusen, das ist keine so schlechte Mannschaft. Jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht in den Strudel kommen.»