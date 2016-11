Emotionaler Abend für Hoeneß - Comeback als Bayern-Präsident

Uli Hoeneß wird wieder Präsident des FC Bayern München. Foto: Teresa Tropf Uli Hoeneß wird wieder Präsident des FC Bayern München. Foto: Teresa Tropf

Für Uli Hoeneß steht 270 Tage nach seiner Haftentlassung ein besonderer Abend an. Der langjährige Spieler, Manager und Präsident des FC Bayern will sich (19.00 Uhr) wieder an die Vereinsspitze wählen lassen. «Uli kommt zurück in seine alte Position, die er ein paar Jahre nicht hat ausfüllen können. Es wird sicherlich auch spektakulär zugehen. Davon kann man ausgehen», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Es stehe mal wieder eine Zäsur an beim wichtigsten deutschen Fußballverein.

Mitten in einer sportlich brisanten Situation mit ungewohnten zwei Niederlagen in Serie und aktuell zweiten Plätzen in Bundesliga und Champions League kommt der Rückkehr des Vereinspatrons besondere Bedeutung zu. Hoeneß ist der einzige Kandidat. Und es werden auf der Mitgliederversammlung gewohnt klare Worte vom 64-Jährigen erwartet.

Er hatte seine Ämter beim FC Bayern nach seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung im März 2014 niedergelegt. Der Club hatte dem «Mr. FC Bayern» aber jederzeit den Weg zur Rückkehr offen gehalten. Interimspräsident Karl Hopfner räumt den Platz. «Ich freue mich auf die neue Zusammenarbeit mit Uli, den ich mittlerweile seit über 42 Jahren kenne», sagte Rummenigge.

Kapitän Philipp Lahm begrüßt im Namen der Profis die Rückkehr von Hoeneß. Dann sei das Team Rummenigge/Hoeneß wieder zusammen, «das in der Vergangenheit sehr erfolgreich gearbeitet hat. Deshalb kann man positiv in die Zukunft blicken», sagte Lahm vor der Versammlung.

Am 27. November 2009 wurde Hoeneß erstmals in das höchste Club-Amt und als Nachfolger von Franz Beckenbauer gewählt, mit dem überwältigendem Ergebnis von 99,3 Prozent. Drei Jahre später bestätigten ihn die Mitglieder mit 97,1 Prozent. Hopfner wurde auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Mai 2014 ins Amt gehievt. Schon damals hatte Hoeneß seine Rückkehr angekündigt.

«Ich war völlig erschlagen, als die Leute aufstanden und minutenlang applaudierten», sagte Hoeneß im «Kicker». «Aus diesem Verhalten der Mitglieder habe ich die Kraft geschöpft, jetzt wusste ich: Das war?s noch nicht.» Einen Monat später trat er zunächst die Haftstrafe an.

Hoeneß ist seit 1970 beim FC Bayern. Erst feierte er große Erfolge als Spieler. Im Alter von nur 27 Jahren musste er seine Karriere aus Verletzungsgründen beenden und startete als Manager durch.

Wirtschaftliche Topzahlen wird der Bundesliga-Krösus auch wieder verkünden können. Der Branchenführer hatte im Vorjahr einen Rekordgewinn von 23,8 Millionen Euro vermeldet. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2014/15 lag mit 523,7 Millionen Euro zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte über einer halben Milliarde Euro.

Die Bayern rechnen mit einem großen Andrang von Mitgliedern. Es wurde vor der Halle zusätzlich ein Zelt aufgebaut. «Ich hoffe, dass das am Ende des Tages alles ausreicht, sonst haben wir ein organisatorisches Problem», sagte Rummenigge. «Es müssen alle rein.»

