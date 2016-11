Gladbach vs. Köln Aufstellung, Quoten und Tipp

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln lautet das große Derby an diesem Wochenende in der Bundesliga. Die Wettquoten zu Gladbach gegen Köln sehen die Hausherren gegenüber den Geißböcken im Vorteil. Die Kölner könnten mit einem Sieg wieder bis auf einen Champions-League-Platz vorrücken, während die Gladbacher unbedingt einen Dreier brauchen, um nicht im Mittelfeld der Tabelle zu versinken. Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln lautet das große Derby an diesem Wochenende in der Bundesliga. Die Wettquoten zu Gladbach gegen Köln sehen die Hausherren gegenüber den Geißböcken im Vorteil. Die Kölner könnten mit einem Sieg wieder bis auf einen Champions-League-Platz vorrücken, während die Gladbacher unbedingt einen Dreier brauchen, um nicht im Mittelfeld der Tabelle zu versinken.

Nach der Länderspielpause steht an diesem Wochenende endlich wieder Bundesliga auf dem Plan. Unter anderem gibt es neben dem großen Duell zwischen Bayern und Dortmund auch ein Derby, denn die Kölner treffen auswärts auf die Gladbacher. Wenn man sich die Tabelle anschaut, hätte man vor der Saison wohl eher Geld darauf gesetzt, dass beide auf dem jeweils anderen Platz rangieren würden. Die Kölner könnten mit einem Sieg ggf. sogar wieder auf einen Champions-League-Platz vorrücken. Der FC spielt bisher eine überragende Saison, allerdings musste man zuletzt gegen Berlin und Frankfurt auch die ersten beiden Niederlagen der Saison einstecken. Darunter hat die Stimmung in Köln aber nicht gelitten und diese würde wohl einen weiteren Höhepunkt erreichen, wenn man nun auch noch das Derby gewinnen würde. Da haben die Fohlen aber auch noch ein Wörtchen mitzureden, denn für sie geht es langsam schon darum, den Anschluss an das obere Tabellendrittel nicht zu verlieren. Das Ziel ist immer noch das internationale Geschäft, auch wenn man aktuell mit 12 Punkten nur auf dem 11. Platz liegt. Vor der Länderspielpause zeigte sich die Elf von Trainer Schubert jedenfalls nicht in Bestform, denn in der Champions League gab es zuhause gegen Celtic Glasow nur ein mageres 1:1 und dann musste man sich auch noch der Hertha aus Berlin geschlagen geben. Nun steht auch Schubert gehörig unter Druck, denn aus der einen oder anderen Ecke wurden schon Stimmen laut, die einen neuen Trainer bei den Gladbachern ins Spiel bringen, wenn man nicht langsam die Kurve bekommt. Die Buchmacher gehen derweil immerhin für dieses Spiel von einem Heimsieg der Borussia aus.

Vorschau zur Aufstellung Gladbach - Köln

Voraussichtliche Startelf Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln

Borussia Mönchengladbach (Trainer: Schubert):

Sommer - Elvedi, A. Christensen, Vestergaard - Dahoud, Strobl - Traoré, Wendt - Stindl - Hazard, Raffael Sommer - Elvedi, A. Christensen, Vestergaard - Dahoud, Strobl - Traoré, Wendt - Stindl - Hazard, Raffael 1. FC Köln (Trainer: Stöger):

Kessler - Sörensen, Mavraj, Heintz, J. Hector - M. Lehmann, Höger - Risse, Rausch - Modeste, Osako

Anstoß am 19.11.16 um 15:30 Uhr (Borussia-Park, Mönchengladbach)

Bei den Gladbachern steht Sommer zwischen den Pfosten. Davor bilden Elvedi, Christensen und Vestergaard eine Dreierkette, die bei Bedarf noch aus dem Mittelfeld heraus von Dahoud, Strobl oder Wendt unterstüzt werden kann. Traoré, Stindl und Hazard spielen derweil hinter der einzigen Spitze Raffael. Bei den Kölnern vertritt Kessler den verletzten Horn im Tor. Davor spielen Sörensen, Mavraj, Heintz und Hector die Viererkette. Lehmann, Höger, Risse und Rausch bilden ein breit gefächertes Mittelfeld, während an vorderster Front Osako neben Modeste aufläuft.

Quoten Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln und Tipp

Quotenvergleich Gladbach - Köln: Anbieter Sieg Gladbach Remis Sieg Köln Bonus tipico 2,25 3,30 3,30 100 EUR bet365 2,20 3,30 3,40 100 EUR

Die Buchmacher gehen mit einer Wettquote von 2.25 davon aus, dass die Gladbacher das Spiel gewinnen werden. Die Kölner sind mit einer Quote von 3.30 eher der Underdog. Ein Remis wird derzeit ebenfalls mit einer Tippquote von 3.30 gelistet. Die genauen Zahlen gibt es nun im Anschluss, unser Tipp lautet 1:1 Unentschieden.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.