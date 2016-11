Wolfsburg vs. Schalke Wettquoten, Aufstellung und Wetten

VfL Wolfsburg vs. FC Schalke 04 lautet eines der Spitzenspiele des 11. Spieltags in der Bundesliga. Die Quoten zu Wolfsburg gegen Schalke sehen die Hausherren gegenüber den Knappen leicht im Vorteil. Die Schalker wollen ihre positive Serie weiter ausbauen und mit einem Dreier weiter Boden gutmachen, während die Wolfsburger nach dem Sieg über Freiburg erst eine echte Serie starten wollen. VfL Wolfsburg vs. FC Schalke 04 lautet eines der Spitzenspiele des 11. Spieltags in der Bundesliga. Die Quoten zu Wolfsburg gegen Schalke sehen die Hausherren gegenüber den Knappen leicht im Vorteil. Die Schalker wollen ihre positive Serie weiter ausbauen und mit einem Dreier weiter Boden gutmachen, während die Wolfsburger nach dem Sieg über Freiburg erst eine echte Serie starten wollen.

Im Anschluß an die Länderspielpause wollen die Schalker weiter Boden auf das obere Tabellendrittel gutmachen. Nach dem katastrophalen Saisonstart konnte sich das Team von Trainer Markus Weinzierl fangen und endlich die benötigten Siege einfahren. In der Europa League gelangen bisher ausschließlich Siege und in der Liga konnte man aus den letzten 5 Spielen stolze 11 Punkte einfahren. Das Ziel Champions League ist also noch nicht verloren, denn man will sich an den Gladbachern der letzten Saison ein Vorbild nehmen, die nach einem schlechten Start ebenfalls noch den Sprung in die Königsklasse geschafft haben. Nach dem Remis gegen den BVB folgte vor der Pause eine souveräner Heimsieg gegen Bremen und nun will man den angeschlagenen Wolfsburgern den nächsten Stoß versetzen und die 3 Punkte aus der Autostadt entführen. Die Wölfe hingegen wollen unter ihrem neuen Trainer Ismael schnellstmöglich aus dem Tabellenkeller raus. Nach 8 Spielen in der Liga ohne Sieg und dem müden Kick im Pokal gegen Heidenheim (1:0) gelang gegen Freiburg vor zwei Wochen der lang ersehnte Befreiungsschlag. Ein Sieg reicht aber noch lange nicht, um die eigenen Fans wieder auf die eigene Seite zu bringen und erst recht nicht, um sich langfristig aus dem Keller zu verabschieden. So muss gegen Schalke nun vor heimischer Kulisse der nächste Dreier folgen. Vor allem Ismael dürfte sich einen Erfolg mehr wünschen, als die meisten Verantwortlichen, da nicht jeder mit der festen Verpflichtung des ehemaligen U23-Trainers einverstanden war und ist. Er muss nun zeigen, dass er aus vielen Einzelkönnern auch eine stabile Mannschaft formen kann. Die Buchmacher gehen derweil eher von einem Heimsieg der Wölfe aus.

Vorschau zur Aufstellung Wolfsburg - Schalke

Voraussichtliche Startelf VfL Wolfsburg - FC Schalke 04

VfL Wolfsburg (Trainer: Ismael):

Benaglio - Träsch, Bruma, R. Rodriguez, Gerhardt - Seguin, Luiz Gustavo - Blaszczykowski, Arnold, D. Caligiuri - Gomez Benaglio - Träsch, Bruma, R. Rodriguez, Gerhardt - Seguin, Luiz Gustavo - Blaszczykowski, Arnold, D. Caligiuri - Gomez FC Schalke 04 (Trainer: Weinzierl):

Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic - Geis - Schöpf, Kolasinac - Bentaleb, Goretzka - M. Meyer, Choupo-Moting

Anstoß am 19.11.16 um 15:30 Uhr (Volkswagen-Arena, Wolfsburg)

Bei den Wölfen steht Benaglio unter Ismael wieder als Nummer 1 zwischen den Pfosten. Davor bilden Träsch, Bruma, Rodriguez und Gerhardt eine etwas improvisierte Viererkette. Seguin und Gustavo ziehen im zentralen Mittelfeld die Fäden und hoffen, dass vorne Blaszczykowski, Arnold, Caligiuri und Gomez für die nötigen Treffer sorgen werden. Bei den Schalkern soll Fährmann im Kasten diese verhindern. Dabei wird er von der Abwehr unterstützt, die aus Höwedes, Naldo, Nastasic und Kolasinac bestehen wird. Im Mittelfeld kommen neben Goretzka auch Geis, Schöpf und Meyer zum Einsatz, während Choupo-Moting der einzige nominelle Stürmer sein wird.

Quoten VfL Wolfsburg vs. FC Schalke 04

Quotenvergleich Wolfsburg - Schalke: Anbieter Sieg Wolfsburg Remis Sieg Schalke Bonus tipico 2,45 3,40 2,90 100 EUR bet365 2,30 3,50 3,00 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Wolfsburger mit einer Siegquote von 2.45 leicht in der Rolle des Favoriten, allerdings liegen Wetten auf Schalke mit einer Quote von 2.90 nur unwesentlich höher. Ein Remis wird aktuell mit einer Wettquote von 3.40 gehandelt. Die exakten Wettquoten folgen im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.