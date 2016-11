Tipico Bonus und Wetten zu Dortmund gegen Bayern

Wenn Dortmund gegen Bayern spielt, sprechen viele vom deutschen Clasico. Auch bei den Wetten dürfte diese Begegnung bei Tipico & Co absolut im Fokus stehen. Die Tipico Quoten zu Borussia Dortmund gegen Bayern gibt es in diesem Vorbericht. Einen Bonus von Tipico Sportwetten von bis zu 100 EUR für Neukunden, kann man sich hier sichern:

Dortmund ist zu Hause gegen Bayern nur Außenseiter

Trotz des Heimvorteils ist die Elf um Trainer Thomas Tuchel bei den Wetten auf der Seite von Tipico.de nicht der Favorit. Die Quote für einen BVB-Sieg liegt nämlich bei 3,60. Ein Unentschieden wird identisch gelistet, während es bei einem Auswärtssieg der Bayern "nur" eine Wettquote von 2,05 gibt. Damit geht Tipico mit dem bisherigen Saisonverlauf und dem aktuellen Tabellenstand konform. Hier rangieren die Bayern mit 24 Punkten aus zehn Spielen auf Platz Eins. Sieben Siege und drei Unentschieden gab es bisher für die Münchner. Dagegen liegt der BVB mit 18 Punkten vor dem Spitzenspiel nur auf Platz Fünf der Bundesliga Tabelle. Neben fünf Siegen spiele die Borussia auch dreimal Remis, kassierte aber im Gegensatz zu den Bayern schon zwei Niederlagen. Eigentlich stehen aber beide Teams enorm unter Druck. Die Dortmunder wollen unbedingt Anschluß an die Champions-League Plätze halten oder gar auf einen der ersten vier Plätze vordringen, die Bayern brauchen einen Sieg um sicher Platz Eins zu verteidigen. Der Aufsteiger RB Leipzig liegt nämlich punktgleich mit den Münchnern auf Platz Zwei.

Neben den klassischen 1X2-Wetten, bietet Tipico auch Wettquoten zu zahlreichen weiteren Sportwetten auf das Topspiel der Bundesliga an. So winken dem Tipper deutlich höhere Quoten, wenn er das exakte Ergebnis vorhersagen kann. Bei einem torlosen Unentschieden bietet Tipico eine Quote von 11,50, bei einem 1:1 sind es 6,50, bei einem 2:2 12,50. Quoten für BVB-Siege liegen u.a bei 12,00 (1:0 Sieg), 22,00 (2:0 Sieg), 11,50 (2:1 Sieg), bei einem Erfolg der Bayern gibt es 8,00 (0:1 Sieg), 10,00 (0:2 Sieg) oder 7,50 (1:2 Sieg). Die vorgenannten Resultate waren die wahrscheinlichsten Ergebnise, natürlich werden noch viele weitere Ergebnistipps mit noch höheren Siegquoten angeboten.Darüber hinaus bietet Tipico noch etliche weitere Wetten zu BVB vs. FCB an: Handicap (Ein Team bekommt ein oder zwei Tore Vorsprung), Sieger Erste, - bzw. Zweite Halbzeit, Wer schießt das erste Tor, welche Spieler tragen sich als Torschützen ein und noch einige weitere Wettmöglichkeiten. Tipico bietet sogar eine eigene Rubrik zu Dortmund gegen Bayern mit zusätzlichen Sonderwetten an: