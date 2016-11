HSV reist ohne Torwart Adler nach Hoffenheim

Dem ohnehin sportlich gebeutelten Tabellen-Schlusslicht Hamburger SV geht im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga nun auch noch das Personal immer mehr aus.

Im Auswärtsspiel bei seinem Ex-Club 1899 Hoffenheim muss HSV-Trainer Markus Gisdol definitiv auf drei Stammkräfte verzichten. Torhüter René Adler wird am Montag wegen seiner Schleimbeutelentzündung im Ellenbogen operiert und kann in diesem Jahr kein Spiel mehr bestreiten. Auch Abwehrspieler Emir Spahic, der mit einer Meniskusquetschung und Adduktorenproblemen zwei bis drei Wochen lang ausfällt, und Mittelfeldmann Albin Ekdal (Sprunggelenk) werden die Reise in den Kraichgau nicht antreten.