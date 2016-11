Ismaël muss bei Cheftrainer-Debüt auf Draxler verzichten

Valérien Ismaël muss bei seinem Debüt als Cheftrainer des VfL Wolfsburg auf Julian Draxler verzichten. Für ihn komme ein Einsatz gegen seinen Ex-Verein FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr) nach seinem Muskelfaserriss noch zu früh.

«Aber er ist auf einem guten Weg und wird bald in das Mannschaftstraining einsteigen», sagte Ismaël. Der Wolfsburger Trainer wird deshalb auf seine siegreiche Elf aus dem Freiburg-Spiel setzen. «Nach der Leistung und dem Resultat in Freiburg gibt es wenig Grund für Änderungen in der Startelf», sagte Ismaël. Bei den Breisgauern hatte das Team des damaligen Interimstrainers mit 3:0 gewonnen und damit eine Sieglos-Serie von acht Spielen beendet. In Vieirinha, Daniel Didavi und Josuha Guilavogui gibt es aber auch wieder personelle Alternativen. «Sie geben uns mehr Möglichkeiten», sagte Ismaël.