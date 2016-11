Dortmund vs. Bayern Aufstellung, Wetten und Quoten

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München lautet das absolute Spitzenspiel an diesem Wochenende in der Bundesliga. Die Quoten zu Dortmund gegen Bayern sehen bei Tipico und bet365 die Hausherren gegenüber den Süddeutschen im Nachteil. Die Bayern könnten mit einem Sieg ihren Vorsprung bereits deutlich ausbauen, während für die Dortmunder nur zählt, mit einem eigenen Sieg nicht den Anschluss zu verlieren. Borussia Dortmund vs. FC Bayern München lautet das absolute Spitzenspiel an diesem Wochenende in der Bundesliga. Die Quoten zu Dortmund gegen Bayern sehen bei Tipico und bet365 die Hausherren gegenüber den Süddeutschen im Nachteil. Die Bayern könnten mit einem Sieg ihren Vorsprung bereits deutlich ausbauen, während für die Dortmunder nur zählt, mit einem eigenen Sieg nicht den Anschluss zu verlieren.

An diesem Wochenende ist es endlich soweit! In der Bundesliga kommt es zum großen Showdown zwischen den Dortmundern und den Bayern. Gleich nach der Länderspielpause bekommen wir den deutschen Clasico geboten und dabei könnte es schon zu einer kleinen Vorentscheidung kommen. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Vorhersage in Sachen Meisterschaft natürlich nicht endgültig, allerdings könnten die Bayern mit einem Sieg im Signal-Iduna-Park dem BVB schon auf 9 Punkte davonziehen. Natürlich sind andere Vereine wie Leipzig und Hoffenheim den Münchnern noch auf den Fersen, allerdings sieht der Rekordmeister den BVB weiterhin als härtesten Konkurrenten im Kampf um den Titel. Die Form vor der Länderspielpause hat jedenfalls gepasst, denn es gab aus den letzten 6 Spielen 5 Siege und ein Remis. Lediglich gegen die angesprochenen Hoffenheimer musste man sich zuhause mit einem Remis begnügen, allerdings haben die Dortmunder in den Wochen zuvor so viele Punkte liegen lassen, dass der Rückstand auf die Bayern derzeit schon 6 Punkte beträgt. Nur 18 Punkte und Rang 5 sind die Folge. Bezeichnend ist auch, dass die Schwarz-Gelben von den letzten 9 Spielen nur 3 gewinnen konnte und darunter waren unter anderem die beiden Dreier in der Königsklasse gegen Sporting Lissabon. Ein Sieg gegen die Bayern wäre ein echter Befreiungsschlag und könnte neue Kräfte für eine Serie freisetzen, die man auch dringend benötigt, wenn man vor dem Jahreswechsel noch näher an den Gegner heranrücken will. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten aber eher von einem Sieg der Gäste aus München aus.

Vorschau zur Aufstellung Dortmund - Bayern

Voraussichtliche Startelf Borussia Dortmund - FC Bayern München

Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter, Guerreiro - Weigl - Dembelé, Castro, M. Götze, Schürrle - Aubameyang Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter, Guerreiro - Weigl - Dembelé, Castro, M. Götze, Schürrle - Aubameyang FC Bayern München (Trainer: Ancelotti):

Neuer - Lahm, J. Boateng, Hummels, Alaba - Xabi Alonso - Thiago, Vidal - Robben, T. Müller - Lewandowski

Anstoß am 19.11.16 um 18:30 Uhr (Signal-Iduna-Park, Dortmund)

Bei den Dortmundern soll Bürki seinen Kasten möglichst sauber halten. Davor bilden Piszczek, Sokratis, Ginter und Guerreiro die defensive Viererkette. Weigl und Castro bedienen die Doppelsechs und schaffen damit Räume für die Offensivabteilung, die aus Dembelé, Götze, Schürrle und Aubameyang bestehen wird. Bei den Bayern steht wie gewohnt Neuer im Kasten. Davor spielen Lahm, Boateng, Hummels und Alaba in der Verteidigung. Alonso und Vidal schmeißen das zentrale Mittelfeld, während Lewandowksi vorne von Thiago, Müller und Robben unterstützt wird.

Quoten Borussia Dortmund vs. FC Bayern München

Quotenvergleich Dortmund - Bayern: Anbieter Sieg Dortmund Remis Sieg Bayern Bonus tipico 3,60 3,60 2,05 100 EUR bet365 3,50 3,60 2,05 100 EUR

Die Buchmacher gehen mit einer Siegquote von 2.05 davon aus, dass die Bayern das Spiel gewinnen werden. Die Dortmunder sind bei den Wetten mit einer Quote von 3.60 eher der Außenseiter. Ein Remis würde dem Rekordmeister definitiv mehr bringen und wird aktuell auch einer Quote von 3.60 gelistet. Die genauen Quoten zu BVB gegen den FCB gibt es nun im Anschluss.

