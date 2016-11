Sportchef Rangnick: Keine großen Transferaktivitäten geplant

Sportdirektor Ralf Rangnick wollte einen Transfer in der Winterpause nicht ausschließen. Foto: Hendrik Schmidt

Die Verantwortlichen von Aufsteiger RB Leipzig sehen im Moment keinen großen Bedarf, in der Winterpause oder nach der ersten Saison in der Fußball-Bundesliga auf dem Transfermarkt besonders aktiv zu werden.

In einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur wollte Sportdirektor Ralf Rangnick zwar nicht ausschließen, «dass, wenn ein Spieler in der Winterpause auf dem Transfermarkt schon zu haben wäre, den wir im Sommer sowieso gerne hätten, dass wir ihn dann nicht auch holen. Aber nicht, um in der Rückrunde noch einmal die Qualität für diese Saison zu erhöhen».