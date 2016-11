Vor Liga-Gipfel: Robben im Wartestand

Arjen Robben und Arturo Vidal drohen dem FC Bayern München für den Bundesliga-Gipfel bei Borussia Dortmund auszufallen. Robben trainierte auch am Donnerstag im nasskalten München im Leistungszentrum und noch nicht auf dem Platz.

Zwei Tage vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr) in Dortmund kehrte der bei zwei Fußball-Länderspielen mit Problemen ausgewechselte Chilene Arturo Vidal erst nach München zurück. Vidal sei wie der Brasilianer Douglas Costa am Donnerstag «gut» wieder beim Verein angekommen, hieß es von Bayern-Seite.