Verletzungspech beim FC Augsburg - Drei fehlen

Der FC Augsburg geht mit Verletzungssorgen in das Spiel gegen Hertha BSC. Trainer Dirk Schuster muss mehrere Wochen auf Offensivspieler Raul Bobadilla, Stürmer Alfred Finnbogason und Mittelfeldmann Ja-Cheol Koo verzichten, wie der Verein vor dem Spiel am Samstag mitteilte.

Bobadilla zog sich eine Sehnenverletzung in der Wade zu. Bei Finnbogason entwickelten sich Adduktorenprobleme zu einer Schambeinentzündung. Koo zog sich in den Länderspielen mit Südkoreas Nationalmannschaft eine Muskelverletzung in der Wade zu. Für Bobadilla und Finnbogason ist das Fußballjahr 2016 wohl beendet.