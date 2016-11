Avdijaj für Schalke-Trainer Weinzierl eine Option

Schalke-Trainer Markus Weinzierl will seinem Angreifer Donis Avdijaj eine Chance auf den ersten Saisoneinsatz in der Fußball-Bundesliga geben.

Der 20-Jährige sei in der Partie am Samstag beim VfL Wolfsburg eine Option, sagte Weinzierl am Donnerstag angesichts aktueller Verletzungen der Stürmer Klaas-Jan Huntelaar und Franco Di Santo. Huntelaar fällt wegen einer Außenbandblessur weiter aus. Di Santo wird derzeit bei Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München wegen seiner langwierigen Bauchmuskelprobleme untersucht.