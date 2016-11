Hasenhüttl sieht bei seinen Spielern DFB-Team-Potenzial

Leipzigs Cheftrainer Ralph Hasenhüttl sieht einige seiner Spieler in der Zukunft in der Nationalmannschaft spielen. Foto: Jan Woitas Leipzigs Cheftrainer Ralph Hasenhüttl sieht einige seiner Spieler in der Zukunft in der Nationalmannschaft spielen. Foto: Jan Woitas

Für RB Leipzigs Trainer Ralf Hasenhüttl ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis es ein Spieler des Bundesliga-Aufsteigers in den Kader von Bundestrainer Joachim Löw schafft. «Wir haben Spieler, die das Potenzial haben, mal eine Option für die Nationalmannschaft zu sein», sagte der 49-Jährige. Dass nach den bisher herausragenden Leistungen des weiter ungeschlagenen Neulings noch niemand in die A-Nationalmannschaft berufen wurde, befürwortet er nach eigenen Angaben sogar.

«Ich finde es ganz gut, dass nach zwei, drei guten Spielen niemand nominiert wird. Das finde ich wenig hilfreich für den Spieler», sagte der Österreicher. Es sei viel wertvoller, «wenn sich der Spieler das hart erarbeitet und über einen längeren Zeitraum Leistung» bringe.

Er habe aber in seinem Team viele Profis, die den Ehrgeiz aufbrächten, es schaffen zu wollen. «Und wenn wir so weiter machen, wird kein Teamchef der Welt an einigen Jungs vorbeigucken können. Das muss unser Ziel sein», sagte Hasenhüttl.

