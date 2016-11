HSV bangt um Einsatz von Adler, Spahic und Ekdal

HSV-Keeper René Adler hat Schulterprobleme. Foto: Axel Heimken HSV-Keeper René Adler hat Schulterprobleme. Foto: Axel Heimken

Dem Hamburger SV bleibt das Verletzungspech treu. Für das Punktspiel am Sonntag (15.30 Uhr) bei 1899 Hoffenheim ist der Einsatz von Torhüter René Adler sowie der Defensivkräfte Emir Spahic und Albin Ekdal ernsthaft gefährdet. Ex-Nationaltorhüter Adler laboriert an einer Schleimbeutelentzündung, teilte der HSV mit. Der bosnische Abwehrchef Spahic (Adduktoren) und der schwedische Abwehr- und Mittelfeldakteur Ekdal (Sprunggelenk) waren verletzt von Länderspielen zurückgekehrt.

Auch in der Offensive hat Trainer Markus Gisdol bei der Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte ein Problem zu lösen. Denn in US-Nationalstürmer Bobby Wood fehlt ihm der bisher erfolgreichste Torschütze wegen einer noch zwei Partien andauernden Rot-Sperre.

HSV Tickets bei Viagogo bestellen