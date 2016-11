Angeschlagener Vidal will gegen Uruguay spielen

Trotz großer Bedenken seines Vereins Bayern München will der angeschlagene chilenische Nationalspieler Arturo Vidal im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay auflaufen.

«Ich werde am Dienstag spielen. Ich weiß nicht, was genau es ist, der Doktor weiß es, aber ich werde spielen», sagte er nach einer Trainingseinheit dem Radiosender «Cooperativa». «Ich bin müde, aber okay.» Beim 0:0-Unentschieden in Kolumbien hatte Vidal einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen und musste deshalb kurz vor Spielende ausgewechselt werden. Das Spiel gegen das Zweitplatzierte Uruguay gilt als Schlüsselspiel für den Copa-América-Sieger, um sich nach schwachem Start noch für die WM 2018 in Russland zu qualifizieren.