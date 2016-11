Rummenigge mahnt Chile zur Schonung von Arturo Vidal

Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat Chiles Fußball-Verband vor einem weiteren Einsatz des angeschlagenen Münchner Mittelfeld-Stars Arturo Vidal in der WM-Qualifikation gewarnt.

«Wir fordern den chilenischen Verband auf, mit der Angelegenheit verantwortungsvoll und sensibel umzugehen. Es muss gewährleistet sein, dass die Gesundheit des Spielers an erster Stelle steht», sagte Rummenigge der «Bild»-Zeitung. Vidal war beim 0:0 gegen Kolumbien in der Nachspielzeit mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt worden, will aber im Heimspiel gegen Uruguay am 15. November wieder auflaufen.