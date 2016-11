Weinzierl will Aufholjagd mit Schalke fortsetzen

Markus Weinzierl ist mit dem FC Schalke 04 seit fünf Spielen in der Liga ungeschlagen. Foto: Daniel Karmann

Der FC Schalke 04 will seine Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga fortsetzen. «Wir sind beim Blick auf die Tabelle lange nicht zufrieden. Aber die Mannschaft entwickelt sich», sagte Trainer Markus Weinzierl in einem Interview des Vereinssenders «Schalke TV».

Der Revierclub war mit fünf Niederlagen in Serie in die Bundesliga-Saison gestartet, konnte anschließend aber elf Punkte holen und auf den zwölften Tabellenplatz klettern.