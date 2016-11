BVB-Präsident Rauball vergibt Bestnote an Tuchel

Bekam Lob von seinem Präsidenten: BVB-Trainer Thomas Tuchel. Foto: Bernd Thissen Bekam Lob von seinem Präsidenten: BVB-Trainer Thomas Tuchel. Foto: Bernd Thissen

BVB-Präsident Reinhard Rauball hat Trainer Thomas Tuchel für seine bisherige Zeit bei Borussia Dortmund die Bestnote ausgestellt. «Er lebt Fußball, pausenlos, abzüglich der wenigen Stunden, die er schläft. Er ist kreativ, taktisch ungeheuer variabel ? und das mit Erfolg», sagte Rauball im Interview den «Ruhr Nachrichten». «Thomas Tuchel hat unseren Fußball weiterentwickelt. Das alles kann man nur mit einer Eins bewerten.»

Rauball will auch über die Mitgliederversammlung des BVB am 20. November hinaus Präsident des Fußball-Bundesligisten bleiben. «Mir macht das Amt immer noch Spaß, und es ist mir eine Ehre, Präsident dieses Vereins zu sein. Ich glaube, dass es dem Verein nutzen kann, wenn diese Kontinuität hier auch in Zukunft herrscht», sagte der 69-Jährige.

Nationalmannschaft Tickets bei Viagogo bestellen