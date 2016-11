FC Ingolstadt verliert Test gegen 1860 klar

Fürstenfeldbruck (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Ingolstadt hat mit Interimstrainer Michael Henke ein Testspiel gegen den TSV 1860 München verloren. Die Schanzer unterlagen bei der Benefizpartie in Fürstenfeldbruck mit 0:3 (0:2).

Die Tore für den an diesem Abend deutlich besseren Münchner Zweitligisten erzielten Nico Karger per Doppelpack und Karim Matmour. Das Match vor 1500 Zuschauern war vom ehemaligen 1860- und FCI-Profi Andreas Görlitz organisiert worden. Die Einnahme der Partie gehen an ein örtliches Projekt zur Hilfe von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen.