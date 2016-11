Hoffenheim verliert Testspiel gegen Heidenheim mit 4:5

Heidenheims Marc Schnatterer erzielte das Siegtor zum 5:4 gegen Hoffenheim in der letzten Spielminute. Foto: Stefan Puchner Heidenheims Marc Schnatterer erzielte das Siegtor zum 5:4 gegen Hoffenheim in der letzten Spielminute. Foto: Stefan Puchner

Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat ein Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim auf spektakuläre Weise mit 4:5 (2:2) verloren. Auf dem Trainingsgelände der TSG in Zuzenhausen schoss Heidenheims Kapitän Marc Schnatterer in der letzten Minute den Siegtreffer für den Zweitliga-Club.

Schon in der ersten Halbzeit ging Heidenheim durch Bard Finne per Foulelfmeter (8.) und Dominik Widemann (12.) mit 2:0 in Führung. Hoffenheim glich bis zur Pause durch Johannes-Philipp Kölmel (19.) sowie Marco Terrazzino (37.) aus und traf in der zweiten Halbzeit durch Steve Zuber (55.) zum 3:2. Danach war wieder Heidenheim durch Tim Skarke (63.) und John Verhoek (87.) an der Reihe. Das 4:4 schoss Mark Uth (88.) bei seinem ersten Einsatz nach einem Muskelbündelriss.

