Münchens Coman verletzt sich im Training

Bayern Münchens Offensivspieler Kingsley Coman hat sich im Training des französischen Nationalteams verletzt und verpasst die kommenden beiden Länderspiele.

Wie der Verband mitteilte, wurde der 20-Jährige während einer Einheit am Knöchel und Knie getroffen. Eine Untersuchung ergab demnach, dass Coman am Freitag gegen Schweden und am Dienstag gegen die Elfenbeinküste fehlen wird. Details zur Schwere der Blessur wurden nicht bekanntgegeben.