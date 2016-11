FC Ingolstadt setzt erstmal auf Interimslösung

Nach der Trennung von Markus Kauczinski wird beim FC Ingolstadt zunächst eine Interimslösung das erste Teamtraining in der Länderspielpause am Dienstag leiten.

«Ja, absolut, so schnell geht es dann auch nicht», antwortete Geschäftsführer Harald Gärtner in «Blickpunkt Sport» im Bayerischen Rundfunk auf eine entsprechende Frage. «Wir haben angefangen, den Markt zu sondieren. Wir haben auch das eine oder andere Gespräch geführt, aber es geht nicht so schnell. Wir müssen uns die Ruhe und die Zeit geben.» Der Verein wisse, dass er dazu «ein paar Tage» habe.