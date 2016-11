Bayern-Star Ribéry gegen Dortmund zurück

Carlo Ancelotti hat Franck Ribéry einen Einsatz für das nächste Bundesliga-Spitzenspiel des FC Bayern in Aussicht gestellt. «Ribéry wird in Dortmund wieder spielen können», sagte der Trainer des deutschen Rekordmeisters bei der Neueröffnung eines Fanshops am Münchner Flughafen.

Der 33-jährige Ribéry war von einer Muskelverletzung im Oberschenkel gestoppt worden und in der Bundesliga zuletzt am 24. September beim 1:0 gegen den Hamburger SV aufgelaufen. Seinen bislang letzten Einsatz hatte er vier Tage später beim 0:1 in der Champions League auswärts gegen Atlético Madrid. Am 19. November sind die Münchner beim BVB zu Gast.