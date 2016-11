Schalke - Bremen Aufstellung, Wetten und Wettquoten

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen lautet das Spitzenspiel an diesem Sonntag in der Bundesliga. Die Tippquoten zu Schalke gegen Bremen sehen die Hausherren gegenüber den Nordlichtern klar im Vorteil. Die Schalker wollen ihre positive Serie unbedingt fortsetzen, während die Bremer mit einem Sieg sogar an den Knappen vorbeiziehen könnten. FC Schalke 04 vs. Werder Bremen lautet das Spitzenspiel an diesem Sonntag in der Bundesliga. Die Tippquoten zu Schalke gegen Bremen sehen die Hausherren gegenüber den Nordlichtern klar im Vorteil. Die Schalker wollen ihre positive Serie unbedingt fortsetzen, während die Bremer mit einem Sieg sogar an den Knappen vorbeiziehen könnten.

Am Sonntag kommt es in der Liga noch zu zwei weiteren Partien und dabei sind unter anderem die Schalker wieder am Start, die es mit dem SV Werder Bremen zu tun bekommen werden. Die Bremer finden sich nach dem Trainerwechsel noch immer in der Findungsphase. Zwar konnte man gegen Wolfsburg und Leverkusen auch zwei Siege einfahren, doch dann folgten gegen Leipzig und Freiburg wieder zwei unnötige und vor allem peinliche Niederlagen, in denen man sich nicht bundesligatauglich präsentieren konnte. Mit 7 Punkten hat man den Anschluss zum Mittelfeld noch, der Relegationsplatz gehört den Nordlichtern aber trotzdem noch. Vor allem die Abwehr zeigt sich immer wieder anfällig und im Angriff fehlt unter anderem noch ein Claudio Pizarro, der sicherlich mit seinen Treffern schmerzlich vermisst wird. Mit 8 Punkten befinden sich die Schalker in einer ganz ähnlichen Region in der Tabelle, die Stimmung bei den Knappen ist aber eine ganz andere. Aus den letzten 8 Spielen konnten die Königsblauen stolze 6 Siege und 2 Remis holen. Dabei waren aber unter anderem auch noch Partien im DFB-Pokal und in der Europa League, sodass man in der Liga noch keine ganz großen Sprünge machen konnte. Die Auftritte der letzten Wochen haben vor allem die Fans wieder auf die eigene Seite gebracht und jetzt sollen in der Liga die nächsten 3 Punkte Richtung europäisches Geschäft folgen. Im Rest der Hinrunde will man sich in eine möglichst gute Ausgangsposition bringen um dann in der Rückrunde noch einmal richtig anzugreifen. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten derzeit auch davon aus, dass die Knappen gegen die Bremer den nächsten Sieg einfahren werden.

Vorschau zur Aufstellung Schalke - Bremen

Voraussichtliche Startelf FC Schalke 04 - Werder Bremen

FC Schalke 04 (Trainer: Weinzierl):

Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic - Schöpf, Geis, Kolasinac - Goretzka, Bentaleb - Konoplyanka - Choupo-Moting Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic - Schöpf, Geis, Kolasinac - Goretzka, Bentaleb - Konoplyanka - Choupo-Moting Werder Bremen (Trainer: Nouri):

Wiedwald - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, S. Garcia - Grillitsch - Bartels, Fritz, Junuzovic, Gnabry - Manneh

Anstoß am 06.11.16 um 17:30 Uhr (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)

Bei den Hausherren steht wie gewohnt Fährmann zwischen den Pfosten. Davor bilden Höwedes, Naldo, Nastasic und Kolasinac die Viererkette, die bei Bedarf noch von Schöpf, Geis oder Bentaleb aus dem Mittelfeld heraus unterstützt werden kann. Vorne sollen derweil Goretzka, Konoplyanka und Choupo-Moting für die nötigen Heimtreffer sorgen. Bei den Bremern soll Wiedwald seinen Kasten möglichst sauber halten und wird dabei auf die gute Arbeit seiner Abwehr angewiesen sein, die aus Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander und Garcia bestehen wird. Bartels, Grillitsch und Fritz schmeißen das zentrale Mittelfeld, während Trainer Nouri im Angriff auf Junuzovic, Gnabry und Manneh setzen wird.

Quoten FC Schalke 04 vs. Werder Bremen

Quotenvergleich Schalke - Bremen: Anbieter Sieg Schalke Remis Sieg Bremen Bonus tipico 1,55 4,20 6,00 100 EUR bet365 1,53 4,33 6,00 100 EUR

Die Schalker sind bei den Wetten der Buchmachern zur Folge mit einer Quote von 1.55 in der Favoritenrolle. Die Bremer sind auf des Gegners Platz mit einer Siegquote von 6.00 der klare Außenseiter. Die Nordlichter würden wohl ein Remis unterschreiben, welches derzeit mit einer Wettquote von 4.20 gehandelt wird. Die exakten Quoten folgen nun.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.