Aubameyang entschuldigt sich nach Mailand-Reise

Borussia Dortmunds Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang hat sich für seine unerlaubte Mailand-Reise unter der Woche entschuldigt. «Ich habe eingesehen, dass ich mit meinem Trip nach Mailand einen Fehler gemacht habe und ich wollte mich bei der Mannschaft und vor allem beim Trainer entschuldigen», sagte der Gabuner nach dem 5:2-Sieg des BVB in der Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV im TV-Sender Sky.

Aubameyang hatte vier der fünf Tore erzielt und nach seinem ersten Treffer mit Trainer Thomas Tuchel gejubelt und ihn umarmt. Der Angreifer war vergangene Woche kurzfristig aus «internen Gründen» aus dem Kader für das Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon (1:0) gestrichen worden. Der 27-Jährige war am Montag mit Freunden in einem Privatjet in die norditalienische Metropole geflogen und erst am nächstem Morgen zum Treffpunkt seiner Mannschaft erschienen.

